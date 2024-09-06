Огневые позиции ВСУ у приграничных районов Брянской области уничтожили FPV-дронами

Росгвардейцы уничтожили огневые позиции украинских боевиков у приграничных районов Брянской области с помощью FPV-дронов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
«Было обнаружено скопление живой силы ВСУ и одна единица боевой техники в нежилом домовладении в одном из населенных пунктов Черниговской области», — уточнили в пресс-службе.
Операторы нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Под огонь попали военные и техника противника.
Ранее российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS под Сумами. Замаскированное вооружение находилось в 20 километрах от города. Противник также лишился нескольких авто и более 30 солдат. Работа ВС России попала на видео.
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