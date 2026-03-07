Огненный шторм поглотил Одессу и Киев: массированный удар по Украине нанесли в ночь на 7 марта

Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Киеве

В ночь на 7 марта 2026 года Украина подверглась одной из самых масштабных атак с начала года. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе, над городом поднялся колоссальный столб огня, сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны» .

Предварительно, под атаку в Одессе попали цели в порту. После серии ударов дронов-камикадзе «Герань» над городом поднялся гигантский столб огня и дыма. Серия взрывов продолжилась вторичной детонацией, притом налет беспилотников еще продолжается.

Киев в 01:30 содрогнулся от звуков баллистики. Перед этим мониторинговые службы предупреждали о пуске ракет. Местные власти считают, что речь идет о сверхзвуковых «Цирконах».

Через несколько минут прогремели повторные взрывы — как пишет украинская пресса, «на фоне пусков баллистики по городу».

Почти одновременно со стороны Ирпени зашли группы ударных дронов. В украинской столице и Киевской области зафиксировали серию взрывов, в некоторых районах возникли перебои со светом.

По версии Украины, не менее тяжелая ситуация в Харькове — там зафиксированы «прилеты» баллистических ракет по инфраструктурным объектам.

Карта воздушных тревог постепенно распространяется на всю Украину.

К середине ночи опасность объявили в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.