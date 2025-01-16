Офицеру ПВО вынесли приговор за сбитый над Крымом вертолет Ми-8

Офицеру подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Игорю Пашкову вынесли приговор за халатность, проявленную в процессе отражения предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на полуостров Крым. Вместо дрона боевиков тогда сбили российский вертолет Ми-8, сообщил «Коммерсант» .

В результате вертолет рухнул в Черное море, жертвами стали три человека.

Виновника приговорили к 2,9 годам в колонии-поселении. При этом суд отклонил иск Минобороны о взыскании с обвиняемого 200 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости нового вертолета, уточнило издание.

С Пашкова взыскали пять миллионов рублей в пользу военного ведомства и по миллиону рублей вдовам погибших.

Старшего помощника оперативного дежурного командного пункта части ПВО на один год лишили права занимать должности, которые предусматривают организационно-распорядительные функции в органах местного самоуправления и государственной службе.

Ранее замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев рассказал об условиях содержания в СИЗО.