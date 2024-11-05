Замначальника тыла Росгвардии Мирзаев рассказал об условиях содержания в СИЗО

Арестованный по делу о получении взятки заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на жестокое поведение сотрудников изолятора временного содержания, куда его доставили перед избранием меры пресечения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам офицера, сотрудники полиции проявили грубость, а также повредили его личные вещи. Суд отправил Мирзаева под стражу до 2 января. Сейчас генерал-майор содержится в СИЗО № 4 «Медведь» и находится на карантине.

Претензий к условиям содержания у него нет. Своих сокамерников Мирзаев назвал интеллигентными людьми. Собеседник наблюдателей подчеркнул, что только недавно переехал в Москву после получения новой должности и сразу попал в руки силовиков.

По версии следствия, Мирзаев под угрозой расторжения контракта по поставке модулей для строительства складов потребовал у предпринимателя взятку в размере 140 миллионов рублей. Бизнесмен передал офицеру деньги через посредника. Обоих задержали с поличным сотрудники полиции.

По данным «Коммерсанта», посредником по передаче взятки стал заместитель генерального директора обувной компании «Демис» Махир Сафаров. Оба фигуранта находятся под арестом. Показания на обвиняемых дал генеральный директор фирмы «Пегас-Эско» Эркин Захидов, у которого Мирзаев вымогал взятку. Он остался в деле в статусе свидетеля.