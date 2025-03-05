Офицера ВС России осудили за взятки от солдат за возможность воевать на «Панцирях»

Офицера зенитного ракетного Краснознаменного полка ВС России осудили за то, что он брал взятки с солдат за возможность воевать на зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

По данным газеты, в 2023 году в полк ПВО, который охраняет небо над столичным регионом поступила заявка о наборе военных для подготовки членов экипажей ЗРПК «Панцирь».

Командир роты охраны и обороны части, узнав, что из его подразделения на переподготовку хотят отправиться два солдата и сержант, потребовал от них по 50 тысяч рублей. О незаконных выплатах узнали сотрудники военной контрразведки ФСБ. В результате в отношении офицера возбудили уголовное дело о получении взяток.

Подозреваемый признал свою вину, объяснив суду, что брал деньги для того, чтобы возместить собственные расходы за ремонт казарменного фонда.

Суд назначил офицеру штраф в размере 550 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на два года.

Ранее к девяти годам колонии строгого режима приговорили двух бывших сотрудников подмосковного парка «Патриот» — Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло. Их признали виновными по делу о взяточничестве.