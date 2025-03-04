Двух экс-сотрудников парка «Патриот» приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки

Двух бывших сотрудников подмосковного парка «Патриот» — Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло — признали виновными по делу о взяточничестве. Их приговорили к девяти годам лишения свободы лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СК.

Фигуранты уголовного дела получили взятки на сумму более 27,5 миллиона рублей.

«Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра „Патриот“ главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло», — отметили в ведомстве.

На имущество подсудимых наложили арест. Суд постановил взыскать с фигурантов штраф в размере 27 миллионов рублей. Также им запретили заниматься определенной деятельностью на 10 лет.

Ранее в Сети появилась информация, что уголовное дело о коррупции в парке «Патриот» не связано с делом бывшего замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Следствие установило, что Пучков и Трифоногло получили взятку от компании, которая выполняла госконтракт по техобслуживанию.