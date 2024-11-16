Украинские солдаты на передовой терпят поражение из-за того, что не знают родной язык. Об этом рассказал офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live».

Кривущенко утверждает, что российские военные используют это в своих интересах. Офицер считает, что главная проблема на фронте даже не в стрессе, а в том, что украинские военные привыкли говорить на русском языке.

«Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — объяснил Кривущенко.

Владимир Зеленский забил тревогу из-за появившихся на Западе разговоров о необходимости завершения конфликта на Украине. Президент боится, что его заставят пойти на мирные переговоры и отказаться от части территорий.