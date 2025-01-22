Украинский офицер, спасаясь от атаки российского FPV-дрона, прикрылся ребенком с оккупированных территорий. Об этом рассказал РИА «Новости» военный эксперт Ян Гагин.

По словам Гагина, боевик использовал, вероятно, чужого ребенка. Он добавил, что поведение украинского военного демонстрирует низкий уровень моральных качеств среди личного состава Вооруженных сил Украины.

Гагин назвал такие действия украинских военных еще одним доказательством того, что они служат террористическому режиму. Специалист счел, что называть офицерами таких людей нельзя.

Как ранее пояснял глава расчета российского FPV-дрона, происшествие с ребенком зафиксировали на донецком направлении. По словам военного, один из офицеров ВСУ привез несовершеннолетнего на линию соприкосновения. В украинском автомобиле стоял детектор — прибор показал военным сигнал приближающегося беспилотника и те покинули транспортное средство.

Водитель автомобиля попытался спрятаться рядом с ним. Однако офицер поступил иначе — как утверждает российский военный, он взял на руки ребенка и закрылся им от удара.

Оператор дрона из разведывательной роты Вооруженных сил России успел отклонить аппарат в последний момент. Что произошло с ребенком в дальнейшем, не уточнялось.

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