МО: взвод лейтенанта Крючкова в течение боя уничтожил до 20 солдат ВСУ

В зоне спецоперации лейтенант Антон Крючкова и его взвод уничтожили до 20 солдат ВСУ за один бой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Группа российских военных под командованием Крючкова выполняла боевую задачу на одном из тактических направлений спецоперации. Лейтенант попал под интенсивную атаку украинских FPV-дронов. Крючков сбил из стрелкового оружия два вражеских беспилотника.

В военном ведомстве добавили, что благодаря личному мужеству и профессионализму офицера удалось сохранить жизни российских военных. Группа бойцов ВС России успешно выполнила боевые задачи, обеспечив огневую поддержку наступающим подразделениям.

Ранее Минобороны сообщило, что рядовой Виктор Кургаев во время штурма здания уничтожил три боевика ВСУ и организовал его оборону. Группа российских военных благодаря этому успешно отразила две вражеские контратаки, ликвидировав более 10 неонацистов.