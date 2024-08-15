Одну из самых молодых участниц «Азова» ликвидировали в ЛНР

В ЛНР ликвидировали 19-летнюю участницу «Азова» Юлию Бояновскую

Фото: РИА «Новости»

Украинскую националистку Юлию Бояновскую, принимавшую участие в боевых действиях в составе нацбатальона «Азов»*, ликвидировали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

По данным сайта «Силовой блок», Бояновской было 19 лет, она родилась и выросла во Львовской области.

С юности состояла в молодежной организации украинских националистов, а после того, как стала совершеннолетней, вступила в ВСУ. Девушка служила старшим стрелком-оператором в штурмовом взводе под позывным Тишина.

В мае российские военные ликвидировали боевика «Азова»* Назария Гринцевича, который в 2022 году попал в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но позже вернулся на Украину по обмену и снова отправился в зону боевых действий.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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