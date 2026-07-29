Одного из пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область прооперировали

Одного из раненных при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область прооперировали, пятеро находятся в больнице. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

«Пациенты находятся в нейрохирургическом отделении и отделении общей хирургии. Еще одного мужчину прооперировали, у него проникающее ранение», — отметил он.

Министр отметил, что с каждым пострадавшим работает психолог, чтобы избежать развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В ночь на 29 июля над территорией Рязанской области силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона. При падении обломков БПЛА загорелись промышленные объекты, повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани.