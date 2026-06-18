Одинцовские волонтеры отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО

Волонтеры Одинцовского округа в рамках акции «Доброе дело» передали очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Помощь была доставлена адресно — сразу в 17 подразделений.

Военнослужащим направили генераторы, утеплители, маскировочные сети, спальные мешки, шлемы и элементы экипировки, а также медицинские изделия. Кроме того, бойцам передали нательное белье, газовые баллоны, продукты питания длительного хранения, включая консервы, чай, кофе, воду и сладости. Также в состав груза вошли средства личной гигиены.

Сбор гуманитарной помощи в Одинцовском округе ведется на постоянной основе. Принять участие в акции может любой желающий. Пункты сбора работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресам: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 16 (вход со двора), а также — поселок Часцы, Можайское шоссе, дом № 1Б.

Жители могут принести продукты длительного хранения, теплые вещи, медикаменты, средства гигиены, а также иные необходимые предметы. Перед передачей рекомендуется уточнить актуальные потребности и согласовать визит по телефону: 8-980-169-01-66.