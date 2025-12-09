Одинцовские активисты присоединились к областному волонтерскому проекту

Одинцовские волонтеры Подмосковья присоединились к проекту #МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел. Они провели мастер-класс накануне Дня добровольца, который собрал людей разных поколений, включая активистов движения «Серебряные волонтеры».

Участники учились делать сухой душ и маскировочные сети. Готовые изделия передадут в зону проведения специальной военной операции. Волонтеры отметили для себя, как важно работать вместе, объединили поколения и поняли, что добро начинается с простых дел. Это был незабываемый опыт и мотивация продолжать заниматься добровольчеством.

Кроме того, в дополнение к мастер-классу, волонтеры передали на фронт более 20 тонн необходимых вещей и продуктов. Гуманитарная помощь также достанется мирным жителям освобожденных территорий.

Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова сообщила, что бойцам отправлены инструменты, маскировочные и противодроновые сети, газ, нательное белье, вода, сладости, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи.