Один житель Запорожской области погиб и пятеро пострадали при атаках ВСУ
За минувшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию Запорожской области, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.
Погибший — житель села Верхняя Криница в Васильевском округе. Еще один мужчина получил ранения.
Кроме того, пострадали четверо жителей Михайловского и Токмакского муниципальных округов. Всем раненым оказывают помощь.
В селе Новобогдановка под Мелитополем беспилотник атаковал автомобиль, но там обошлось без пострадавших.
В субботу утром ВСУ атаковали дроном Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Два микрорайона остались без света. Однако обошлось без пострадавших.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте