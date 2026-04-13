Один житель Запорожской области погиб и пятеро пострадали при атаках ВСУ

За минувшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию Запорожской области, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Погибший — житель села Верхняя Криница в Васильевском округе. Еще один мужчина получил ранения.

Кроме того, пострадали четверо жителей Михайловского и Токмакского муниципальных округов. Всем раненым оказывают помощь.

В селе Новобогдановка под Мелитополем беспилотник атаковал автомобиль, но там обошлось без пострадавших.

В субботу утром ВСУ атаковали дроном Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Два микрорайона остались без света. Однако обошлось без пострадавших.