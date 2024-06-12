Один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Грайворонский округ

Населенные пункты Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись атаке ВСУ. В одном из сел пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Жителя села Головчино с осколочным ранением ноги направили в городскую больницу Белгорода, отметил глава региона. Два дрона-камикадзе атаковали поселок Совхозный. Один беспилотник пробил крышу частного дома, атака второго привела к пожару, в котором сгорел жилой дом.

В селе Безымено дроны атаковали автомобили. Во всем округе повреждена линия электропередачи, без электричества остались населенные пункты Антоновка, Головчино, Луговка и Масычево, сообщил Гладков.

Ранение также получила жительница Шебекина. Женщине диагностировали осколочные ранения рук, ног и грудной клетки.