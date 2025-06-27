Один мирный житель погиб в Херсонской области из-за атаки ВСУ

За сутки из-за атак ВСУ один мирный житель Алешек в Херсонской области погиб, также два пострадали. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Террористический удар дронов привел к гибели мужчины 25 лет. Ранена женщина 67 лет и мужчина 26 лет. Они доставлены в местную больницу», — заявил он.

По словам Сальдо, украинские войска продолжают терроризировать мирное население и наносят удары по всем районам Херсонщины.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Получивших ранения отправили в больницу. Также губернатор рассказал, что украинские войска поразили рынок на Новой Маячке. В итоге два грузовых автомобиля получили повреждения. На рынке никто не пострадал.