Один мирный житель погиб в Херсонской области из-за атаки ВСУ

За сутки из-за атак ВСУ один мирный житель Алешек в Херсонской области погиб, также два пострадали. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Террористический удар дронов привел к гибели мужчины 25 лет. Ранена женщина 67 лет и мужчина 26 лет. Они доставлены в местную больницу», — заявил он.
По словам Сальдо, украинские войска продолжают терроризировать мирное население и наносят удары по всем районам Херсонщины.
Ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Получивших ранения отправили в больницу. Также губернатор рассказал, что украинские войска поразили рынок на Новой Маячке. В итоге два грузовых автомобиля получили повреждения. На рынке никто не пострадал.
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