Два человека погибли и 4 пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

Два человека погибли и четверо пострадали при атаке ВСУ по Брянской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс» .

«И снова атаки ВСУ по мирным жителям. Два человека погибли, четверо ранено. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района», — написал он.

По словам Ковальчука, погибли 23-летний водитель и 15-летняя пассажирка. Машина полностью сгорела.

В поселке Десятуха местный житель получил ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Также пострадали мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района, их госпитализировали.

«В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован», — написал врио главы региона.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ВСУ за сутки атаковали регион 130 раз. Силы ПВО сбили 97 беспилотников.