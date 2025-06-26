Один максималист, другой милый: Трамп неожиданно изменил мнение о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп начал разочаровываться в российском коллеге Владимире Путине, а вот его отношение к Владимиру Зеленскому стало теплеть. Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным издания, Трампа раздражает максимализм и требовательность Путина, не желающего отказываться от прекращения огня без того, чтобы удовлетворить требования России. По мнению главы Белого дома, ситуация на Украине выходит из-под контроля.

В свою очередь, Зеленского после встречи на саммите НАТО в Гааге американский президент якобы назвал «очень милым».

При этом Трамп после разговора с Зеленским на саммите пожаловался журналистам, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Он также отметил, что у него были проблемы с главой киевского режима.