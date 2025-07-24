«Один из самых радостных дней». Вернувшийся из плена боец поблагодарил всех причастных к его освобождению

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о своих эмоциях

Российские военнослужащие, вернувшиеся домой после обмена пленными, поблагодарили всех, кто участвовал в освобождении. Видео с их обращением опубликовало Минобороны России .

«Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным», — сказал один из бойцов.

Другой добавил: «Спасибо большое родине, которая нас не забыла».

Ранее Минобороны сообщило, что с территории, подконтрольной Киеву, вернули группу наших военнослужащих. В рамках обмена российская сторона передала Украине военнопленных ВСУ.

Российское оборонное ведомство показало кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС России.