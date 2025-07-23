Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими бойцами

Группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории согласно достигнутым в Стамбуле 2 июня договоренностям. Взамен Украине передали группу военнопленных ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
Всех российских военных в ближайшее время доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
На переговорах в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о предстоящем обмене военнопленными по 1200 человек с каждой стороны. По его словам, в Белоруссии сейчас находятся 250 российских военнослужащих, освобожденных украинской стороной. Обмен происходил по формуле «250 на 250».
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