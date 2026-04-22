Один из пострадавших при обрушении дома в Сызрани находится в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани находятся в больницах, из них один — в тяжелом состоянии. Об этом заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, слова которого привел ТАСС .

«Девять человек, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими работают психологи», — добавил он.

Всего пострадали 12 жителей дома, двое погибли. Для жильцов развернули пункт временного размещения. Людей под завалами, как и угрозы соседнему зданию, нет.

Здания в ночь на среду атаковали украинские беспилотники. На месте работают свыше 300 спасателей и 80 единиц техники. Кроме того, жильцам поврежденных домов помогают психологи. Также на месте сотрудники прокуратуры, задача которых — обеспечить соблюдение всех прав пострадавших.