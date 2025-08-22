Один человек пострадал в Горловке при обстреле ВСУ

После обстрела Горловки в ДНР один местный житель получил ранение. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале .

«В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов минувшей ночью ранен мирный житель», — написал он.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В городе есть угледобывающие предприятия и находится химический концерн «Стирол». В ДНР это один из самых крупных населенных пунктов. До начала конфликта население насчитывало более 250 тысяч человек.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате происшествия одна женщина погибла, еще одна пострадала.

Дочь погибшей рассказала, что услышала громкий звук, когда находилась в спальне. Потом побежала за матерью в другую комнату. Во время этого случился новый удар. Позже выяснилось, что родительница скончалась.