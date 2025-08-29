Обломки сбитого БПЛА упали во дворе жилого дома в Орле

Как минимум два украинских беспилотника рухнули на территории города. По словам очевидцев, в одном из районов дрон упал во дворе жилого дома. Там обломками посекло фасады и кровлю здания, также выбило окна. Очевидцы утверждают, что обошлось без пострадавших.

Еще один сбитый беспилотник рухнул возле торгового центра, спровоцировав пожар. Местные жители рассказали, что во время атаки дронов ВСУ услышали в небе над городом как минимум 10 взрывов.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 19 украинских беспилотников над шестью регионами страны. В частности, над Орлом тогда сбили один дрон ВСУ.