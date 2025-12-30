Один человек пострадал при атаке БПЛА в Подмосковье

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили 21 украинский дрон в Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском и Наро-Фоминском городских округах, а также в Истре и Чехове. Пострадал один человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Один из сбитых дронов упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, после этого произошел взрыв. В результате ранения получил 57-летний мужчина.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Мужчине оперативно оказали необходимую помощь. Медики доставили его с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы.

Система противовоздушной обороны продолжает вести дежурство, добавил Воробьев. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военнослужащие сбили три беспилотника, которые летели на столицу. О пострадавших информации не поступало.