Один человек пострадал из-за массированной атаки ВСУ на Астраханскую область

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Астраханскую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале .

ВСУ попытались ударить по объектам, расположенным на территории Астраханской области, в том числе ТЭК. Рабочих заблаговременно эвакуировали. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в штатном режиме.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая», — написал Бабушкин.

Экстренные службы незамедлительно приступили к устранению последствий на месте ЧП. В результате украинской атаки пострадал один человек, его госпитализировали.

Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область. Женщина и семилетний ребенок получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.