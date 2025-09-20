Один человек пострадал из-за атаки беспилотника на жилой дом в Саратове

В результате атаки беспилотников на Саратов пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин .

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы», — написал глава региона.

Ранее Shot сообщил о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом. Сработала система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили о семи взрывах, гудении в небе и световых вспышках. По сообщениям горожан, украинские дроны летели на малой высоте.

Атака произошла примерно в 01:15. За полчаса до этого в саратовском аэропорту объявили план «Ковер».