Воробьев сообщил об одном погибшем при атаке БПЛА 11 марта

Воробьев: в Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек, трое ранены

В результате массированной атаки беспилотников Москву и Подмосковье погиб как минимум один человек и еще трое пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в четыре часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе», — написал он.

По словам Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где пострадали как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей.

«Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные сейчас находятся у родственников», — добавил глава региона.

Воробьев отметил, что сообщения о беспилотниках поступали из Зарайска, Коломны, Серпухова, Серебряных Прудов, Воскресенска, Раменского, Луховиц, Бронниц, Ленинского, Домодедово, Элестростали, Котельников и Подольска.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили как минимум 65 дронов, информация уточняется.