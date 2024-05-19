ВСУ ударили по автобусу с рабочими в Херсонской области, погиб человек | 360°

Важное 19 мая 2024, 10:48 ВСУ ударили по автобусу с рабочими в Херсонской области, погиб человек Сальдо: в Херсонской области один человек погиб из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Раденск в Херсонской области, один человек погиб. Многие получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Украинские войска ударили по микроавтобусу с людьми, которые приехали из Скадовского района на работу по уборке клубники.

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«В результате взрыва один человек погиб», — написал Сальдо.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил губернатор.

Ранее ВСУ с помощью установок HIMARS атаковали Скадовск. Число пострадавших достигло 11 человек. По данным местной администрации, украинские войска ударили по жилому дому. Из-за атаки боевиков начался пожар. На место прибыли спасатели для ликвидации огня.