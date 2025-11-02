Один человек погиб в Белгородской области при детонации дрона ВСУ

Один человек погиб и трое ранены в Белгородской области при детонации дрона ВСУ

В Валуйском округе Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника погибла женщина и еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы области, трагедия произошла в хуторе Кургашки. Всех пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Одна из женщин находилась в крайне тяжелом состоянии — врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не удалось.

Еще две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших остается в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение. В результате взрыва поврежден автомобиль.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили 164 украинских дрона. В порту Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В региональном оперативном штабе сообщили, что причиной стало падение обломков сбитых украинских беспилотников.