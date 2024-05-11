Один человек погиб при ракетном обстреле Донецка | 360°

11 мая 2024, 13:33
Один человек погиб при ракетном обстреле Донецка
Глава Кировского района Донецка Будрин сообщил о погибшем при обстреле ВСУ
Запущенные украинскими боевиками ракеты ударили по одному из ресторанов в Кировском районе Донецка. По предварительным данным, погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей рассказал глава района Юрий Бурдин.
Он подчеркнул, что обстрел практически полностью разрушил здание ресторана.
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«Предварительно есть информация об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях», — заявил Будрин.
По данным Совместного центра по контролю и координации, в город прилетели два реактивных снаряда системы залпового огня. По очевидцев ракеты ударили по ресторану Paradise.
Работающий в городе корреспондент РИА «Новости» сообщил, что прилет произошел рядом с местом подготовки автопробега в честь 10-летия образования республики.
Организаторы акции объявили, что отменили проезд из-за высокой опасности обстрелов. Они подчеркнули, что из приехавших на место старта водителей не пострадал.
ДНР
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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