Один человек погиб при ракетном обстреле Донецка | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 13:33 Один человек погиб при ракетном обстреле Донецка Глава Кировского района Донецка Будрин сообщил о погибшем при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Запущенные украинскими боевиками ракеты ударили по одному из ресторанов в Кировском районе Донецка. По предварительным данным, погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей рассказал глава района Юрий Бурдин.

Он подчеркнул, что обстрел практически полностью разрушил здание ресторана.

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«Предварительно есть информация об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях», — заявил Будрин.

По данным Совместного центра по контролю и координации, в город прилетели два реактивных снаряда системы залпового огня. По очевидцев ракеты ударили по ресторану Paradise.

Работающий в городе корреспондент РИА «Новости» сообщил, что прилет произошел рядом с местом подготовки автопробега в честь 10-летия образования республики.

Организаторы акции объявили, что отменили проезд из-за высокой опасности обстрелов. Они подчеркнули, что из приехавших на место старта водителей не пострадал.