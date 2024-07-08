Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Никольское Белгородского района в результате атаки ВСУ погиб один мирный житель. Еще три человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Беда и трагедия для семьи и близких. Хочу выразить самые глубокие соболезнования», — написал глава региона.

Троих раненых, двое из которых без сознания, доставили в больницу № 2 Белгорода. Предварительно, из-за украинской атаки могут быть еще пострадавшие, добавил Гладков.

В этот же день ВСУ обстреляли села Ржевка и Вознесеновка в Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.