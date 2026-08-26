Один человек погиб и шестеро пострадали в Запорожской области

В Запорожской области один человек погиб и 6 пострадали от ударов ВСУ за сутки

В Запорожской области после атаки украинских беспилотников погиб один мирный житель и шестеро пострадали. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс» .

«За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника на мирные населенные пункты Запорожской области», — написал он.

ВСУ атаковали гражданские автомобили и жилые объекты. В Бердянском округе ранен мужчина 1962 года рождения, в Приморском — мужчина 1964 года рождения. В Приазовском округе повреждены два автомобиля, также ранения получил мужчина 1988 года рождения, пострадали 17 грузовиков, один человек погиб, двое ранены.

В Васильевке при обстреле дома погибла женщина 1970 года рождения, в Энергодаре повреждения получил фасад многоквартирного дома. В Михайловском округе ранен мужчина 1988 года рождения. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее подросток пострадал при атаке ВСУ в Запорожской области.