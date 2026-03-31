Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате удара по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

По его словам, удар наносился реактивными снарядами чешской РСЗО «Вампир» по поселку Суземка. В результате атаки погиб мирный житель, пострадавших доставили в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и отметил, что всем пострадавшим окажут поддержку, включая материальную помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что здание правительства подверглось атаке беспилотника. В результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки.