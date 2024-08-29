ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали села Замостье, Новостроевка-Первая и Петровка

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Окончательная информация о последствиях уточняется.

«В селе Замостье в Грайворонском городском округе выбиты окна в двух хозяйственных постройках. Также в одном частном доме пробита кровля.В селе Новостроевка-Первая вследствие атак беспилотников-камикадзе полностью сгорели нежилое помещение и частный дом», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области решили отселить жителей хутора Павловка Валуйского городского округа, сел Старый Хутор, Дроновка и Пороз Грайворонского округа в связи с обстрелами со стороны Украины.

Также въезд закрыли в село Вязовое Краснояружского района.

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