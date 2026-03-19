Один человек погиб и двое пострадали из-за атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: силы ПВО и Черноморского флота сбили на подлете к Севастополю 27 БПЛА

Один человек погиб и два пострадали из-за атаки украинских дронов на Севастополь. Силы ПВО и Черноморского флота сбили на подлете к городу 27 БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести», — уточнил глава города.

Спасатели уточнили ситуацию после отражения атаки. От упавших обломков в некоторых частях города загорелась трава, крыша апартаментов и промышленное здание. Также пожар произошел в частном доме.

На улице Вакуленчука в нескольких домах повыбивало окна, осколками повредило восемь автомобилей. В районе Фиолента загорелся участок лесополосы. На местах падения обломков работают экстренные службы.