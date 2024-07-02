Один человек погиб и двое получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области
Сальдо рассказал о последствиях удара ВСУ по жилым кварталам Херсонской области
Украинские боевики нанесли удары по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погиб один мирный житель, два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что погиб житель поселка Горностаевка. В больницу доставили жителей поселка Днепряны и города Алешки, получивших множественные осколочные ранения.
Сальдо добавил, что обстрел Новокаховского городского округа повредил электросети муниципалитета. Без света остались более пяти тысяч мирных жителей.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные изменили тактику для проникновения на левый берег Днепра.
Он пояснил, что ВСУ отказались от лобовых штурмовых атак и теперь отправляют на лодках небольшие группы диверсантов. Но все попытки украинских боевиков перебросить силы на левый берег сорвали российские военные.