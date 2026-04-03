Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в ЛНР

Украинские военные атаковали пять районов Луганской Народной Республики с помощью беспилотников. Пострадали три мирных жителя и сотрудник МЧС, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в MAX .

«В Сватово рядом с местной больницей ранение получил мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сегодня утром на выезде из города удар пришелся по гражданскому легковому автомобилю, пострадали водитель и пассажир», — написал он.

В Антрацитовском районе дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру. Повреждены автоцистерны. Во время повторной атаки ранен сотрудник МЧС.

ВСУ также атаковали школу-интернат в ЛНР. Жертв нет, уточнил Пасечник. В Белокуракино и Троицком под удары попали жилые дома. Произошло возгорание, повреждены окна и фасады.

Ранее обломки БПЛА повредили коммуникации в Нижнем Новгороде. На местах происшествий работают оперативные службы.