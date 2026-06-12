Один человек погиб, двоих ранило при атаках дронов ВСУ в брянском приграничье

В результате атак украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области один человек погиб, еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале .

По его данным, в городе Стародуб в результате атаки FPV-дрона пострадала местная жительница. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Еще один удар нанесли по поселку Суземка. После атаки дрона-камикадзе ранения получили двое мирных жителей. Пострадавших оперативно госпитализировали, однако спасти одного из них медикам не удалось — полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Пострадавшим и семье погибшего окажут необходимую помощь.

Накануне, 11 июня, во время артиллерийского обстрела поселка Суземка погибли два человека, включая руководителя государственного биосферного заповедника «Брянский лес» Александра Никитенкова.