Один человек погиб, 12 пострадали из-за обстрела ВСУ Запорожской области

В результате обстрела города Васильевки в Запорожской области погиб один человек и пострадали 12, в том числе ребенок 2024 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, ребенку ничто не угрожает.

По словам Балицкого, удары пришлись по частному сектору и многоквартирному дому на улице Театральной. На месте работают оперативные службы, сохраняется опасность повторных атак.

Ранее губернатор Запорожской области предупредил, что из-за постоянных атак ВСУ на Запорожскую АЭС может произойти катастрофа, которая затронет не только Россию, но и Европу.