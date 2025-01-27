Одежду, технику и музыкальные инструменты отправят из Мытищ в зону СВО

По заявкам военнослужащих СВО очередной гуманитарный груз отправится из городского округа Мытищи в несколько боевых подразделений. Защитники получат теплую одежду, рации, генераторы и другую технику, а также музыкальные инструменты для поднятия боевого духа.

Помимо этого, бойцам на фронт доставят маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья, медикаменты и предметы первой необходимости.

По просьбе бойцов группировки «Юг» юнармейцы вместе с одноклассникам и их родителями приобрели музыкальные инструменты. Они поднимут моральный дух защитников. Ребята также собрали для военнослужащих продукты питания и средства личной гигиены.

«Всю гуманитарную помощь в ближайшее время доставим ребятам на передовую», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Напомним, передать гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции можно в мытищинском отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, дом № 37.