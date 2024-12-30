Продвижение на Донецком направлении назвали самым успешным для России в 2024 году

Самые крупные успехи по итогам 2024 года российские войска показали на Донецком направлении, где они освободили Авдеевку и Угледар, а теперь приблизились к Покровску, взяв под свой контроль большое количество небольших населенных пунктов. Об этом ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Он подчеркнул, что уходящий год стал действительно переломным из-за использования российскими войсками планирующих авиабомб, а также улучшения работы разведывательных беспилотников, которые помогли добиться существенных успехов.

«Взяты Угледар, Авдеевка, идет продвижение на Покровск. Этот успех тесно связан с проработкой технической стороны. Появилась возможность лучше осуществлять проведение разведки и планирования операции. Не ходить в лобовые атаки, а чаще использовать военное мастерство для бескровного взятия городов», — заявил Живов.

Военный эксперт добавил, что также значительно выросло качество слаженности во всех родах войск. Но достигнутую позитивную динамику необходимо развивать в следующем году, чтобы в случае ослабления и истощения противника перейти на более глубокие прорывы обороны и освободить временно оккупированные ВСУ российские города Херсон и Запорожье.