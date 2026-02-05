Над российскими регионами уничтожили 17 беспилотников

Дежурные расчеты ПВО вечером 5 февраля сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщило Минобороны России.

С 18:00 до 23:00 по московскому времени большую часть дронов уничтожили над Брянской областью — 13 аппаратов. Еще три БПЛА ликвидировали в Белгородской области и один — в Курской.

За прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 95 беспилотников. По данным оборонного ведомства, 36 дронов уничтожили в Краснодарском крае, 27 — в Ростовской области, 21 — над акваторией Азовского моря. Также БПЛА сбивали над Крымом, Белгородской и Волгоградской областями.