Очередную партию техники для участников СВО передали из Люберец

В городском округе Люберцы по просьбе военнослужащих сформировали очередную партию гуманитарной помощи. В ближайшее время добровольцы доставят в зону проведения специальной военной операции коптеры, квадроцикл и генератор — именно те позиции, которые запросили сами бойцы.

В передаче груза принял участие глава округа Владимир Волков. «Коптеры, квадроцикл, генератор — закупили именно те позиции, о которых нас просили бойцы. Доставит груз нашим защитникам благотворительный фонд „Атаман“. Дорогие земляки, спасибо всем, кто продолжает делом и словом поддерживать наших героев. Победа будет за нами!» — отметил Владимир Волков.

Ранее для подразделений 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии уже передали строительные материалы для возведения укрытий, а также около 70 рулонов баннерной ткани для маскировки и хозяйственных нужд. Помощь фронту оказывается на регулярной основе при поддержке администрации округа, волонтеров и благотворительных организаций.