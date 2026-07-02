Очередную партию гумпомощи передали в зону СВО из Люберец

Люберецкому отделению Ассоциации ветеранов специальной военной операции направили партию гуманитарной помощи для военнослужащих на передовой. В состав груза вошли комплекты камуфляжной одежды и медицинские повязки.

Организатором поставки выступил президент Фонда поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С» Николай Гурьев при содействии депутатов окружного Совета Дмитрия Сухова и Вячеслава Калинина. Фонд на протяжении нескольких лет оказывает гуманитарную и социальную помощь, уделяя особое внимание поддержке военнослужащих и ветеранов.

«Комплекты камуфляжной одежды являются одним из наиболее востребованных средств индивидуальной маскировки в зоне проведения специальной военной операции. Поддержка тех, кто находится на передовой, — наша общая задача», — отметил руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

В ближайшее время комплекты направят на передовую. Ассоциация продолжает прием гуманитарной помощи для военнослужащих. Передать вещи и предметы первой необходимости можно по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом 5. Телефон: 8 (498) 659-89-79.