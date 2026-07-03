Очередную партию гумпомощи передали бойцам СВО из Люберец

Депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско 30 июня передал участникам специальной военной операции гуманитарный груз из Люберец. На передовую его доставит действующий военнослужащий.

По просьбе бойцов на фронт были отправлены необходимые запчасти для машин.

«Этот гуманитарный груз ветеран СВО и волонтер Михаил Молнар собирал вместе с военнослужащим, который возвращается на передовую», — рассказал Дмитрий Дениско.

Еще одну просьбу бойцов исполнили депутаты из Дзержинского. Екатерина Исаева, Виктор Худяков и Алексей Кочетков встретились в общественной приемной «Единой России» с супругой действующего военнослужащего.

«К нам поступила важная просьба — бойцу на передовой крайне необходим генератор. Не откладывая, мы с коллегами-депутатами оперативно решили этот вопрос. Необходимый генератор приобрели и передали для участника СВО. На фронте такая техника — это не прихоть, а критически важный элемент для поддержания связи, зарядки оборудования и обеспечения бытовых нужд наших защитников», — отметила Екатерина Исаева.

Ранее из Люберец в зону СВО отправляли комплекты камуфляжной одежды и медицинские повязки.