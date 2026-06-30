Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Серпухова

Из Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове 30 июня передали гуманитарную помощь на передовую. Уже на этой неделе военный с позывным «Порей» доставит необходимые вещи за «ленточку».

Перед отъездом с Сергеем встретились сотрудники Единого центра, депутат окружного Совета Надежда Еремина, руководитель Общественной приемной «Единой России» Вадим Моторин, сотрудники хирургического стационара Серпуховской больницы, а также ребята из трудовых отрядов Центра по профориентации и трудоустройству молодежи.

Из Единого центра на передовую отправили продукты, медикаменты, вещи первой необходимости и маскировочную сеть с имитацией строительного мусора. Когда бойцы получают такие посылки, они чувствуют колоссальную моральную поддержку. Это придает им сил и уверенности, напоминая, за что они сражаются.