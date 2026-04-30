Очередную партию гумпомощи отправили участникам СВО волонтеры из Люберец

Очередную партию гуманитарной помощи отправили 28 апреля волонтеры движения «Ангелы Победы» из города Дзержинский (городской округ Люберцы) участникам специальной военной операции. Организатор волонтерского движения «Ангелы Победы» Оксана Павлова рассказала, что в коробках — маскировочные костюмы, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, перевязочные материалы, окопные свечи, бытовая химия, а также подушки и матрасы для блиндажей.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие преподаватели и ученики лицея № 3, лицея № 6 «Парус», гимназии № 5 и детского сада «Радуга» Дзержинского. Оксана Павлова добавила: «В этот раз в каждую сумку с маскировочным костюмом мы положили подарок к 9 мая. В нем — георгиевская ленточка, маленькая игрушка-оберег ручной работы, конфеты и письмо солдату. Игрушки связала жительница нашего города Ирина Угольникова. Пусть они станут добрыми оберегами для наших парней в зоне СВО».

«Ангелы Победы» активно плетут маскировочные сети и обучают этому мастерству всех желающих. В настоящее время у волонтеров порядка 18 точек плетения. Два месяца назад к ним присоединились подопечные ГБУ Социальный дом «Люблино» и Благотворительный фонд «Много детства».