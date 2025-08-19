Очередную партию гумпомощи отправили из Люберец жителям Белгородской области

Активисты «Молодой гвардии Единой России» городского округа Люберцы отправили жителям Белгородской области еще одну партию гуманитарного груза. Сборы организовали в рамках акции «Доброе дело» совместно с общественной приемной партии.

Жителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины, доставят одежду, обувь, средства личной гигиены, фонарики, детские вещи и игры.

«Так мы вносим свой вклад в приближение победы и поддерживаем тех, кто в этом нуждается», — подчеркнула руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России», координатор проекта «Школа молодого партийца» Анна Лисак.

Отметим, что отделение партии «Единая Россия» в Люберцах с начала проведения спецоперации доставило на фронт и в новые регионы Российской Федерации свыше 204 тонн гуманитарной помощи.