Очередную партию гумпомощи отправили из Люберец в зону СВО

Руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин 4 марта передал гуманитарный груз для отправки на передовую. Его собрали коллектив и воспитанники Кадетской школы округа.

Доставку груза взял на себя член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Михаил Рахалин. Вернувшись с фронта, он регулярно ездит на передовую, чтобы поддержать товарищей.

«Поддержка земляков и тех, кто сейчас находится на передовой, — наш общий долг. Любая посылка, любое письмо от детей — это не просто вещи, это сила духа для бойцов», — отметил Александр Кулагин.

К сбору также присоединились волонтеры благотворительного фонда «Домашний очаг». Активисты передали для бойцов маскировочные сети, теплые вязаные носки и другие необходимые вещи.

В городском округе Люберцы продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.