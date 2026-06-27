Очередную партию гумпомощи отправили из Люберец в зону СВО

В Люберецком отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции состоялась очередная передача гуманитарного груза для военнослужащих. В состав помощи вошли носилки, маскировочные халаты, пятиточечники (специальные стропы для эвакуации), а также чистящие средства.

Доставку груза доверили опытному волонтеру и члену Ассоциации Михаилу Рахалину. Для него такие миссии уже стали привычным делом — он не в первый раз отправляется с гуманитарными конвоями на передовые позиции.

Все позиции были тщательно отобраны с учетом актуальных потребностей, поступающих непосредственно от бойцов.

«Главная наша задача — быть надежным тылом для тех, кто сейчас защищает Родину. Мы собираем и отправляем именно то, что реально необходимо ребятам на передовой», — отметил руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Люберецкое отделение продолжает активную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи, а также по всесторонней поддержке семей участников СВО. Каждый желающий может присоединиться к сбору, обратившись в местное отделение по адресу: улица Куракинская, дом 5. Телефон: +7 (498) 659-89-79.